Sommertalk auf Gut Basthorst am Sonntag, 15. September 2019 · Text: Christine Gebauer und Holger Kasnitz · Am Sonntag 15. September 2019 ist es wieder soweit, der beliebte Sommertalk auf dem wunderschönen Gut Basthorst, Auf dem Gut 3. Mit vielen interessanten Gästen, geht in die 10. Runde. Gern unterstützen wir wieder das „Kinderhospiz Sternenbrücke“ in Hamburg. Wir freuen uns sehr auf die Country Legenden „Truck Stop“. Landrat Reinhard Sager wird erwartet, die Top Organistin an der Wersiorgel, Claudia Hirschfeld, begleitet wird sie von dem Panflöten-Virtuosen David Döring. Aus der RTL Show „Supertalent“ die Sopranistin Sophie Schwerthöffer, die für Gänsehaut- Feeling sorgen wird. Entertainer Bert Beel aus Berlin, Elvis, alias Tom Miller, mit Sounds of Elvis. Die Lachmuskeln werden garantiert strapaziert, wenn der Superstar der Travestie, France Delon, die Bühne betritt.

Die Moderation übernehmen der beliebte Sportmoderator Ulli Potofski, im Wechsel mit Ex-Bachelor und Rosenkavalier, Jan Kralitschka. Für den guten Zweck werden wieder tolle Preise versteigert, es lohnt sich, ein paar Euros einzustecken. Wochenendreisen, ein Gourmet Gutschein des Schleswig Holstein Gourmet Festivals im Wert von 350,-€. von meinem Verein dem BVB, freut sich Christine Gebauer, (Gebauer Promotion, Timmendorfer Strand) ein signiertes Shirt, Schal und Cap, Wein von Günter Jauch, ein Buch mit Zeichnungen von Armin Mueller- Stahl, natürlich auch signiert. Eine Fahrt auf einer Barkasse in Lübeck für 16 Personen. Konzertkarten für Vicky Leandros, sowie Peter Orloff mit seinen Schwarzmeer- Kosaken, im Maritim Hotel Travemünde. Dann ist es Christine Gebauer gelungen, einen Tanzkurs in Hamburg bei der Profi Tänzerin Isabel Edvardsson, aus der RTL Show, „Let´s Dance“ an Land zu ziehen.

Es gibt auch wieder die beliebten Wundertüten, gefüllt mit Idee Kaffee von J.J.Darboven, Marzipan, Piccolos und Konfitüre. In einer der Taschen wird ein Hauptpreis versteckt sein. Diese Wundertüten kann man für 10 Euro erwerben. Zum Finale gibt es für die Damen wieder eine rote Rose von Ex-Bachelor Jan. Der gesamte Erlös der Versteigerung geht an die Sternenbrücke. Peer Gent (Vorstand Sternenbrücke), wird den Betrag am Abend entgegen nehmen. Allen Mitstreitern und treuen Unterstützern, die mich seit vielen Jahren, teils finanziell oder mit Naturalien unterstützen, danke ich, denn nur so kann man diese Veranstaltung realisieren. Ein besonderer Dank geht an Baron Enno von Ruffin, seiner Tochter Milana, sowie dem Basthorst Team.

Los geht es am 15.9. um 19 Uhr.

Einlass 18.30 Uhr.

Die Gutswirtschaft sorgt wie immer für das leibliche Wohl und bietet kleine Köstlichkeiten und Getränke an.

Der Vorverkauf hat begonnen.

Vorverkausstellen:

Gut Basthorst, Gutswirtschaft, Tel.: 04159-82520;

Tabac & Whisky House, Trittau, Tel.: 04154-8420450;

Buchhandlung LeseZeit, Schwarzenbek, Tel.: 04151-8675271;

fries top for tobacco, Geesthacht, Tel. 04152- 3372;

Modehaus Schumacher, Linau, Tel.: 04154 5255;

Gebauer Promotion Tdf, Tel.: 04503-4889.

Restkarten an der Abendkasse ab 18 Uhr!

Am Montag, 16. September 2019 gibt es

“Talk im Hafenhotel Meereszeiten“ in Heiligenhafen.

Hier können sie viele Künstler noch einmal miterleben, Am Yachthafen 2-4, 23774 Heiligenhafen