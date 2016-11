Sonderführung am 19.11.2016 mit dem Lübecker Verkehrsverein e.V. – Am 19.11.2016 bietet der Lübecker Verkehrsverein e.V. eine interessante öffentliche Sonderführung an. Die spezielle Themenführung startet um 15:00 Uhr beim Welcome Center am Holstentor.

Gänge und Höfe

Ursprünglich als einfache „Buden“ für „Arbeitsleute“ geplant und gebaut, besitzen die sogenannten Ganghäuser in Lübecks Gängen und Höfen heute musealen Charakter und zeugen vom einstigen Mit- und Nebeneinander von Arm und Reich……………

Die Tour endet beim Lübecker Weinkontor, wo abschließend auch eine Gelegenheit zur Einkehr und zum Verschnaufen besteht.

Die Sonderführung dauert ca. 1,5 – 2 Stunden und kostet 7,50 € pro Person.

Die Mindestteilnehmerzahl liegt bei 5 Personen.

Um Voranmeldung wird gebeten unter der Telefonnummer: 0451-72300,

wo Sie auch weitere Informationen erhalten.

Kartenverkauf direkt im Welcome Center.

Informationen und Buchungen:

Lübecker Verkehrsverein e.V., Breite Str. 6-8, 23552 Lübeck

Tel. 0451/72300, Fax 0451/704890

E-Mail: verkehrsvereinhl@aol.com

Internet: www.verkehrsverein-luebeck.de