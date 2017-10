Sonderführung „Königin der Hanse“ Am 21.10.2017 bietet der Lübecker Verkehrsverein e.V. eine interessante öffentliche Themenführung an. Die Führung startet um 15:00 Uhr beim Welcome Center am Holstentor. und trägt den Titel Königin der Hanse.Die Geschichte von der Gründung vor 850 Jahren über den Aufstieg zum mächtigen Mittelpunkt der Hanse bis hin zum UNESCO Weltkulturerbe wird lebendig und informativ aufbereitet und durch viele spannende Geschichten und Anekdoten erzählt.

Neben den bekanntesten Söhnen der Stadt (Thomas Mann und Willy Brandt) gilt es auch, traditionell Kulinarisches zu erkunden: die Geschichte des Lübecker Marzipans und der weit über die Grenzen der Stadt bekannte „Lübecker Rotspon

Die Führung endet beim Lübecker Weinkontor, wo abschließend auch eine Gelegenheit zur Einkehr und zum Verweilen besteht.

(Mit Gutschein 20% Nachlass auf Getränkeverzehr).

Die Sonderführung dauert ca. 1,5 – 2 Stunden und kostet 9,00 € pro Person.

Um Voranmeldung wird gebeten unter der Telefonnummer: 0451-72300 oder 0451-76460, wo Sie auch weitere Informationen erhalten.

Kartenverkauf direkt im Welcome Center.