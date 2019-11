Sonderzugfahrt zum größten Weihnachtsmarkt im Norden in Rostock · „AdventsExpress zum größten Weihnachtsmarkt des Nordens“ · Am Samstag, dem 14. Dezember 2019, fahren die Interessengemeinschaft Kulturlokschuppen. Neumünster (IKN) einen weiteren Tagesausflug mit dem Museumstriebwagen VT 628 201 in die Hansestadt Rostock zu einem der schönsten Weihnachtsmärkte der Republik.Um 9:41 Uhr startet der Sonderzug in Lübeck Hbf und fährt über Bad Oldesloe Richtung

Zielbahnhof, welcher planmäßig um 12:20 Uhr erreicht wird.

Die Altstadt der Hansestadt präsentiert in diesem Jahr wieder einen der schönsten

Weihnachtsmärkte des Nordens. Markthändler und Künstler aus allen Regionen der

Bundesrepublik sowie den skandinavischen Ländern und dem Baltikum laden hier zum

Bummeln und Schlemmen ein.

Die Kinder kommen hierbei sicher nicht zu kurz. Da an jenem Samstag ein Theaterstück auf

der Märchenschloss-Bühne am Neuen Markt mit dem Weihnachtsmann speziell für den

Rostocker Weihnachtsmarkt inszeniert wird.

Es gibt weiterhin einen großen Adventskalender, an dem jeden Tag ein Türchen geöffnet

wird. Schwindelerregenden Fahrspaß wird es neben einem historischen Kinderkarussell auf

dem Neuen Markt selbstverständlich auch geben.

Zusätzlich führen im Klostergarten Bäcker, Zimmerleute und Schmiede auf dem historischen

Markt ihre herkömmliche Handwerkskunst vor.

Es duftet überall nach Maronen, Mutzen, Mandeln und Rostocker Rauchwurst. Der

unbeschreiblich schöne Geruch der Vorweihnachtszeit.

Im Zug können die Fahrgäste während der Hin- und Rückfahrt kleine Snacks und Getränke zu

fairen Preisen erwerben. Gegen 19:00 Uhr machen sich die Teilnehmer wieder auf den

Heimweg und werden über dieselben Stationen wie auf der Hinfahrt Lübeck um 21:19 Uhr

erreichen.

Der Fahrpreis beträgt für Erwachsene in der 2. Klasse 43 Euro. Kinder bis zum vollendeten

14. Lebensjahr bezahlen in der 2. Klasse 21 Euro für die Hin- und Rückfahrt.

»Weitere Informationen und Buchungen: Über die Webseite der Interessengemeinschaft

www.iknms.de

Foto: Verein

Bildunterschrift: Museumstriebwagen im Lübecker Hauptbahnhof