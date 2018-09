Spinnen im Museum · Hierbei handelt es sich nicht um die meist unbeliebten, achtbeinigen Tiere, sondern um die heute wieder hochaktuelle Kunst aus roher Schafwolle einen Faden herzustellen. Der Häkelbüdelklub des Museums für Regionalgeschichte in Pönitz begeht am Sonntag, den 16. September 2018 von 14:00 bis 17:00 Uhr zum 7. Mal im Pönitzer Museum in der Lindenstraße den WorldWide Spin in Public Day 2018, und lädt alle Spinner*innen herzlich ein, um in fröhlicher Runde im und um das Museum herum gemeinsam öffentlich zu spinnen. Aber nicht nur das, es sind auch alle anderen Handarbeitstechniken gern gesehen – packt das „Knüddelzeug“ ein und fahrt nach Pönitz, jede*r kann mitmachen!

Zum Weltspinntag treffen sich seit 2009 am dritten Wochenende im September rund um den Globus Spinngruppen, um gemeinsam in der Öffentlichkeit zu spinnen und das alte Handwerk der Wollbearbeitung/Fadenherstellung mit alten und neuen Techniken vorzuführen.

Und auch wer es noch nicht kann, ist herzlich eingeladen vorbeizukommen, auszuprobieren, mitzumachen oder es sich einmal anzusehen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Wer will, bringt vielleicht einen Kuchen mit, für Kaffee und Tee wird gesorgt. Die Teilnahme wie auch der Besuch im Museum sind kostenlos.

Weitere Infos im Internet unter museum-scharbeutz.de oder auf der Facebookseite des Museums https://www.facebook.com/events/1389614817840207/

und der Webseite des WWSiPDays: http://www.wwsipday.com/

am 8. September 2018, 08:57 Uhr