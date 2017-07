“Zum Bilderbogen”

Text und Fotos: TBF/Holger Kasnitz · Quare Dance vor dem Holstentor · Swinging Pinguins Lübeck e.V. – Square Dance Tanzsport Club · Es war ein herrlicher Freitagabend vor dem Lübecker Holstentor. Zum 15. Mal trafen sich die Square Dancer vor und unter dem Holstentor. Frauen und Männer von Lion Squares Germany ein Deutschland weiter Club – Jugend unter 30 Jahre waren mit dabei. Sie kamen aus Pinneberg, Hanau, Hamburg, Koblenz und Bad Tölz angereist und tanzen mit den Lübecker Freunden gemeinsam. Square Dance kann man von der Jugend bis ins hohe Alter auf der ganzen Welt tanzen.

Man versteht sich vielleicht sprachlich nicht, aber Tanzen geht immer. Die Tanzfiguren sind überall gleich.

Ältestes Mitglied der Lübecker Pinguine ist Heinz Hinz (81). Anja und Ralf Lorenz von den Red Diamonds – Delingsdorf, kamen mit Tochter Linda aus Bad Oldesloe nach Lübeck. Michi (Michaela) und Rainer Kleps von den Yellow Rockers aus Kiel waren auch dabei.

Axel Herberich, President (Vorsitzender) der Lübecker Pinguine, erklärte was Square Dance Tanzsport ist.

Seit 25 Jahren betreiben „Pinguine“ in Lübeck mehr als nur ein Hobby. Einmal wöchentlich powern sie sich bei ihrem Sport, dem Modern American Square Dance, so richtig aus, gemeinsam, denn zusammen stellt sich Spaß und Erfolg ein.

Square Dance ist ein Formationstanz, bei dem sich Paare nach innenblickend zu einem Square (Quadrat) aufstellen. Ein Caller (Ausrufer) singt die zu tanzenden Figuren in ein Musikstück hinein. Die Tänzer kennen zwar die Figuren, einen festen Figurenablauf gibt es jedoch nicht.

Die Tänzer müssen die ganze Zeit gut aufpassen und die einzelnen Figuren ohne lange zu überlegen, ausführen. Die unerschöpflichen Möglichkeiten des Callers, die Figuren zu kombinieren und das Zusammenspiel der acht Tänzer in einem Square zum Takt der Musik faszinieren stets vom Neuem. Square Dance erfordert.

Neben Konzentration auch Kondition, ist neben Bewegungssport auch „Denksport“. Die Musikauswahl geht übrigens weit über Country und Western hinaus.

Square Dance ist in den USA entstanden. Die Tanzfiguren basieren auf traditionellen Volkstänzen der europäischen Einwanderer. Modern American Square Dance entwickelte sich Anfang des 20. Jahrhunderts.

Die Figuren wurden international standardisiert und Programme in verschiedenen Schwierigkeitsstufen gebildet, z.B. Mainstream (ca. 70 Figuren) und Plus (weitere 30 Figuren). Nach Deutschland kam Square Dance durch die amerikanische Besatzung nach dem zweiten Weltkrieg.

Wir treffen uns einmal wöchentlich zu einem regelmäßigen Übungsabend in der Sporthalle der

Berend-Schröder-Schule

Langer Lohberg 24

23564 Lübeck

www.swinging-pinguins.de

President (Vorsitzender)

Axel Herberich

Tel.: 0451-282871

president@swinging-pinguins.de

Auf dem dreier Bild

Von links, Wolfgang Schwind (Caller – Ausrufer), Axel Herberich (President), Wolfgang Schütz (Treasurer –Kassenwart).



