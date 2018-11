Starpyramide am 02. Dezember 2018 · Eine Veranstaltung für Unfallgeschädigte Kinder mit unterstützung der Hamburger Polizei. Karten für die 33. STARPYRAMIDE am 02.12.2018 (1. Advent) in der Friedrich Ebert Hallegibt es in den Preisklassen 35,00 Euro, 40,00 Euro und 45,00 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr bei Hamburger Abendblatt Ticketshop Phoenix-Center Harburg, Hannoversche Straße 86, 21079 Hamburg, Tel.: 040/76 75 86 86, Fax: 040/76 75 84 62, Mail: kassephoenixcenter@funke-ticket.de. Öffnungszeiten: Mo-Sa 09.30-20.00 Uhr.Stage-LineUp: CHRIS ANDREWS (Mr.Evergreen), KRISTINA BACH (Schlager-Queen), DIE TAMPENTREKKER (Shantychor), JÖRG KNÖR (Comedian, Parodist & Entertainer), HERR HOLM (Kabarettist & berühmtester Polizist Deutschlands), MARIO REIMER (Bauchredner), JOHNNY BACH (Remember-Songs-Entertainer), ROBOTMAN OLIVER KESSLER (Die Menschmaschine), RODOLFO REYES (Master of Headbalance), TERISA (Circels in Motion), TANZMÄUSE HARBURG (die 3- 6-jährigen Mädchen von SV Grün-Weiß Harburg unter der Choreographin LARA LÖSEKANN und KÜMMEL (Cartoonist & Schnellzeichner).

Moderiert wird auch die 33. StarPyramide 2018 unter Schirmherrschaft des Präses der Hamburger Behörde für Inneres und Sport, ANDY GROTE, von Sänger und Entertainer PETER SEBASTIAN, der zugleich als Botschafter des „Gemeinnützigen Jugendwerks unfallgeschädigter Kinder in der Sportvereinigung Polizei e.V.“, sowie als 1. Vorsitzender des „Förderkreises Unfallgeschädigter Kinder e.V.“ fungiert, in freundschaftlicher Kooperation mit NDR-Legende CARLO VON TIEDEMANN und THORSTEN LAUSSCH alias HAUSMEISTER RUDI von HH1.

Im „Gemeinnützige Jugendwerk Unfallgeschädigter Kinder in der Sportvereinigung der Polizei Hamburg von 1920 e.V.“ haben sich ehrenamtlich tätige Polizeibeamtinnen und -beamte zusammengefunden. Sie helfen in ihrer Freizeit den Unfallkindern die körperlichen und seelischen Unfallfolgen zu überwinden und ihre Sicherheit und ihr Selbstvertrauen im Straßenverkehr zurück zu gewinnen. Die Einnahmen aus der Starpyramide sind dabei eine wertvolle Hilfe, denn hierdurch werden u.a. 14-tägige Erholungsurlaube für Unfallkinder finanziert.

Für weitere Infos und Rückfragen: Tel.: 040-763 21 46, Email: info@achteaufmich.de

Trailer von Jörg Knör:

Trailer von Chris Andrews:

Trailer von Robotman Oliver Kessler:

Trailer von Mario Reimer:

Trailer von Peter Sebastian:

Trailer von Thorsten Laussch:

Trailer von Rodolfo & Terisa Reyes:

Trailer von Johnny Bach: