Text & Fotos: TBF/Holger Kasnitz & Video und Fotos: TBF/Wolf Kamlott · Michael Patrick Kelly war am Sonntagabend, 08. September 2019 in der Musik-Arena in Timmendorfer Strand. Das war Stimmung pur, Michael Patrick Kelly genannt “Paddy“ sorgte in der Musik-Arena direkt am Timmendorfer Strand für Riesen-Stimmung. Er, der im Alter von 15 Jahren den Mega-Titel “An Angel“ komponierte und damit seiner Familie zum kommerziellen Durchbruch verhalf, stand jetzt in Timmendorfer Strand vor 4650 Musik- und Kelly-Fans auf der Bühne. Er erzählte, dass er und die Band schon 107 Konzerte gegeben hatten.

Das Publikum war total überrascht, als Johannes Oerding plötzlich auf der Bühne stand und gemeinsam mit Michael Patrick Kelly sang, damit hatte niemand gerechnet. So wurde der Abschlussabend von “Stars am Strand“ noch schöner. Von 19:00 bis 21:30 Uhr lief das Hauptprogramm.

Drei tolle Tage in Timmendorfer Strand, die mit dem Auftaktkonzert der Band SCOOTER und ihrem Frontmann H.P. Baxxter begannen. Am Samstag folgte NENA und am Sonntag beendete Michael Patrick Kelly mit Band und seinem Freund und Überraschungsgast Johannes Oerding das spektakuläre Party-Wochenende.

Wie will man diese Veranstaltung im Jahr 2020 toppen?

Ich hörte, wie sich einige Leute unterhielten: “Nächstes Jahr kommen ABBA und die Rolling Stones.“