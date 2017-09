Fotos: Photo by René Sindt · Text: TBF/Holger Kasnitz · STARS AT THE BEACH – Open Air · Dieter Thomas Kuhn mit Band “Im Auftrag der Liebe Sommer 2017” in Timmendorfer Strand in der Strandarena, direkt am Ostseestrand. Die Fans kamen in bunten Kostümen zu einer tollen Schlagerparty.Die Stimmung war super, das Wetter leider nicht. Die Schlagerfans ließen sich vom Regen aber nicht unterkriegen. Sie sangen, schunkelten und feierten fröhlich in den Abend.

