“Zum Bilderbogen”

Text und Fotos: TBF/Holger Kasnitz · Sternenzauber Weihnachtstour am Freitag, 13. Dezember 2019 in Grevesmühlen. Da kam Freude auf, am Freitag, 13. Dezember 2019 in der Sporthalle am Ploggenseering in Grevesmühlen. Unter dem Motto: Wenn es nach Zimt und Tanne duftet und Kerzenschein die Seele wärmt, laden wir wie jedes Jahr bekannte Stars aus Funk und Fernsehen zum weihnachtlichen Schlagerevent.

Da waren Pia Malo, Daniella Rossini, André Stade und Olaf der Flipper, vielen bekannt als der Frontmann und Begründer der legendären “FLIPPERS“. Die blonde Sängerin Pia Malo ist die Tochter von Olaf. Vater und Tochter sangen auch gemeinsam auf der wundervollen weihnachtlich geschmückten Bühne mit Dekoration in glitzerndem Licht, vor über 400 Gästen. Über drei Stunden gab es neben bekannten Hits und Schlager auch nach einer kurzen Pause weihnachtliche Weisen, bei denen das Publikum begeistert aus voller Brust mitsang. In der Pause und nach Schluss des Bühnenprogramms gab es Autogramme und die Gäste konnten sich mit den Künstlern fotografieren lassen. Hier hat man seine Stars noch zum anfassen.

Die Sternenzauber Weihnachtstour ist eine Veranstaltung von der AEN GmbH aus der Hansestadt Greifswald.

Tourstart war am 6.12.2019 in Waren und endet am 22,12.2019 in Prenzlau.

Weitere Veranstaltungen der Tour 2019

Sa. 14. 12.2019 Parchim – Stadthalle Parchim – 15:00 Uhr

So. 15.12.2019 Barth – Vineta Sportarena – 15:00 Uhr

Do. 19.12.2019 Greifswald – Stadthalle (Kaisersaal) – 19:00 Uhr

Fr. 20.12.2019 Hagenow – Otto-Ibs-Sporthalle – 16:00 Uhr

Sa. 21.12.2019 Anklam – Volkshaus Anklam – 15:00 Uhr

So. 22.12.2019 Prenzlau – Uckerseehalle – 15:00 Uhr

Karten gibt es ab 35,- Euro bei den bekannten Vorverkaufsstellen und im Internet.

