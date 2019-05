Titelfoto: Wolf Kamlott · Text und Fotos: TBF/Holger Kasnitz · Suzi Quatro (Susan Kay Quatro) am 3. Juni 1950 in Detroit, Michigan, Vereinigte Staaten geboren. Sie ist mit ihrem Manager Rainer Haas von 1993 verheiratet und leben in England und in Hamburg. Mit dem Musiker und Gitarristen Len Tuckey war sie von 1976 – 1992 verheiratet.Da habe ich doch in meinem Archiv noch einige Bilder vom 27. Mai 1989 gefunden.

Die hatte ich in Bad Segeberg bei der RSH Oldienacht des Jahres 1989 für den Radiosender fotografiert. Auf meinen Fotos sehen wir Uschi Nerke, Helmut Radermacher und Suzi Quatro.

Telefonat am Freitag 3. Mai 2019 mit Helmut Radermacher (76). Er lebt mit seiner Familie in Coburg. Früher war er Moderator bei RSH – Radio Schleswig-Holstein und Moderator und Musikchef bei Radio NORA. Spitznamen HelRader und Helvis. Er ist ein großer Elvis Presley Kenner.

Zuerst hatte ich seine Ehefrau Karin an der Sprippe. Sie sagte mir, Helmut sei mit dem Enkelsohn unterwegs. Dann kam er zur Tür rein und Karin übergab ihm den Telefonhörer.

Oh Holger, wir haben ja lange nichts von einander gehört, ich komme gerade mit meinem Enkelsohn vom Fußball, sagte er. Im Juli fahre ich mit meiner Frau nach Randers/Dänemark, dort gibt es ein Elvis Museum, dort sind wir jedes Jahr im Sommer. Letztes Jahr auf der Rückfahrt hatten wir in Lübeck übernachtet. Dieses Jahr bleiben wir noch in Flensburg und treffen uns mit Hans Scherer, dem ehemaligen Programmdirektor von RSH. So sagte Helmut, Holger, ich muss mich um meinen Enkel kümmern und wir können nächste Woche nochmal schnacken.

Ich sagte, Ciao Helmut bis dann.

Es war schon 21.15 Uhr. Uschi Nerke (Uschi Nerke-Petersen) lag schon im Bett.

Aus dem kurzen Telefongespräch wurden dann doch 45 Minuten.

Uschi – Miss Beat-Club feierte am 14. Januar ihren 75. Geburtstag. Sie war Moderatorin der TV-Sendung “BEAT-CLUB“. Die Nachfolgesendung “Musikladen“ moderierte sie gemeinsam mit Manfred Sexauer.

Sie hat einen Abschluss als Diplom-Ingenieurin und betrieb ein eigenes Architekturbüro.

Geboren ist Uschi in Komotau, Reichsgau Sudetenland (Tschechien).

Uschi: Am 14. Mai sind Petersen und ich 31 Jahre verheiratet. Wir reden uns immer mit Nachnamen an.

(Günther Petersen ist ein Hamburger Textilkaufmann. Sie leben in Künstler-Hochburg Seevetal).

Holger: Was machst du jetzt, arbeitest du noch als Moderatorin?

Uschi: Ja, mich haben zwei Musiker getroffen und mich gefragt ob wir ein gemeinsames Programm machen wollen. Uschi Nerke & Flower Power Men. Das machen wir jetzt schon über 5 Jahre. Demnächst geht Albert Hammond auf Tour und da mache ich auch die Moderation. So, nun muss ich aber schlafen.

Suzi Quatro – Tour 2019, hier einige Termine – ohne Gewehr.

Mo. 06.Mai 2019 – 20.00 Uhr Hamburg – Laeiszhalle.

Sa. 11. Mai 2019 – 20.00 Uhr Bremen – Metropol Theater.

So. 12. Mai 2019 – 19.30 Uhr Neuruppin – Veranstaltungszentrum Kulturkirche.

Di. 14. Mai 2019 – 18.30 Uhr Rostock – Stadthalle.

Mi. 15. Mai 2019 – 20.00 Uhr Hannover – Flugplatz Langenhagen.