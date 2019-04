Text und Fotos: TBF/Holger Kasnitz · Am Dienstag den 30. April laden das Autohaus Evers und die Kultband „The Koasters“ wieder zum „Tanz in den Mai“ ein.Gefeiert wird Bei der Lohmühle 6 in Lübeck, Einlass 19 Uhr, Vorverkauf im Autohaus Eintritt 15 Euro, an der Abendkasse 17 Euro.

am 20. April 2019, 13:32 Uhr