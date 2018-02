Text und Fotos: TBF/Holger Kasnitz – Der Tatort „Borowski und das Land zwischen den Meeren“ wird am Sonntag, 25. Februar, 20.15 Uhr auf dem Ersten und 21.45 Uhr auf dem TV-Sender ONE wiederholt. Unser Fotograf war beim Preview in Kiel dabei. Der Fernsehfilm wurde 2017 gedreht – Borowskis letzter Fall hat zu der Versetzung seiner Kollegin Sarah Brandt geführt. Um dem Ärger im Kommissariat zu entfliehen, stürzt sich Borowski in einen Fall, der ihn in die weite Landschaft des nordfriesischen Wattenmeeres führt. Auf Suunholt, einer kleinen, verschlafenen Nordseeinsel nahe Dänemark, wurde ein Mann tot aufgefunden, der in Kiel kein Unbekannter ist.

Besetzung und Stab

Besetzung Rolle Darsteller Klaus Borowski Axel Milberg Famke Oejen Christiane Paul Roland Schladitz Thomas Kügel Oliver Teuber Beat Marti Dr. Kroll Anja Antonowicz Maren Schütz Anna Schimrigk Iversen Marc Zwinz Gunnar Peters Jörn Hentschel Torbrink York Dippe Margot Hilse Heike Hanold-Lynch Daniel Leonard Carow Stab Funktionsbereich Name des Stabmitglieds Musik: Jessica de Rooij Kamera: Michael Schreitel Buch: Peter Bender Ben Braeunlich Sven Bohse Regie: Sven Bohse