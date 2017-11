Text und Fotos: TBF/Holger Kasnitz · Tatort im Ersten und auf ONE im Fernsehen. Wotan Wilke Möhring hat hat eine neue Kollegin, die österreichische Schauspielerin Franziska Weisz. Ich traf die Beiden bei Dreharbeiten. Als Ermittler Julia Grosz und Torsten Falke, hat das NDR Fernsehen jetzt mit ihnen zwei Filme der Serie Tatort gedreht.

Am Sonntag 26. November 2017 um 20:15 Uhr läuft „Böser Boden“ und am Sonntag 17. Dezember 2017 um 20:15 Uhr „Dunkle Zeiten“.

Wiederholungen gibt es immer am Sonntag auf ONE und Montag im Ersten.

„Böser Boden“

Arash Naderi, vor einigen Monaten aus dem Iran nach Deutschland migriert, wird tot aufgefunden. Für die Ermittler Julia Grosz und Torsten Falke deutet einiges darauf hin, dass es sich um einen politischen Mord handeln könnte.

http://www.daserste.de/unterhaltung/krimi/tatort/sendung/boeser-boden-100.html

am 21. November 2017, 08:50 Uhr