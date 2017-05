Telekom Campus Cooking bringt Festival Feeling an die FH Lübeck – Die Instrumente sind gepackt, der „Rock ’n‘ Roll Kitchen“-Foodtruck steht bereit, nächster Halt: Telekom Campus Cooking. Die Sommertour bringt in diesem Jahr den ultimativen Geschmack der Open-Air-Saison an die deutschen Unis.

Headliner und Starkoch Stefan Wiertz lässt sich vom Streetfood der Festival-Kracher wie Rock am Ring und Glastonbury inspirieren und bringt mit seinem Foodtruck das Festival Feeling vor die Mensa. Kombiniert mit musikalischen Vibes, einer Fatboy-Lounge und jede Menge aufregender Rezepte mit frischen und leckeren Zutaten bietet Telekom Campus Cooking das perfekte Lineup! Der kulinarische Roadtrip führt vom 15. Mai bis zum 18. Mai 2017 an die Mensa des Studentenwerks Schleswig-Holstein.

Die diesjährigen Gerichte vereinen Spezialitäten von großen und bekannten Festivals. So erinnern der saftige “Burgermeister” mit Honig-Birnen und Speck oder der “Italian’s Best” Veggie-Burger mit frittiertem Rucola und Tomaten-Chutney an den Klassiker Rock am Ring. Inspiriert vom britischen Festival Glastonbury oder dem Hamburger Dockville stehen Fish & Chips bzw. “Lachsschnidden” auf dem Speiseplan. Dazu werden erfrischende Limonaden-Kreationen gereicht.

“Wo früher Bratwurst und Pommes noch das Nonplusultra waren, geht der Festival-Trend immer mehr in Richtung kreative und gesunde Alternativen. Genau dieser Ansatz lieferte mir die Inspiration für die neuen Rezepte. Ich kann es kaum erwarten in den Foodtruck zu steigen und sie den Studierenden auf der Telekom Campus Cooking Tour zu servieren”, erklärt Stefan Wiertz. Bekannt aus ProSiebens BeefBattle und dem VOX Kochduell, setzt Stefan Wiertz auf kreative Rezeptideen und hochwertige Zutaten, die in Zusammenarbeit mit dem Mensa-Team in Handarbeit zubereitet werden. Der sympathische TV-Koch ist seit dem Campus Cooking Sommersemester 2009 dabei und hat mit seinen Kreationen im Laufe der 17 Aktionssemester über 500.000 Mensa-Gäste verwöhnt.

Hier macht Telekom Campus Cooking im Sommersemester 2017 Halt:

08.05. – 11.05. Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Mensa

15.05. – 18.05. Fachhochschule Lübeck, Mensa

Mönkhofer Weg 241, 23562 Lübeck

22.05. – 24.05. Universität Paderborn, Hauptmensa

29.05. – 01.06. Universität Augsburg, Mensa

06.06. – 09.06. Technische Universität Darmstadt, Mensa

12.06. – 14.06. Universität zu Köln Deutz, Mensa Zülpicherstraße

19.06. – 22.06. Fachhochschule Dresden, Mensa Reichenbachstraße

26.06. – 29.06. Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Mensa Coesfeld-Kreuz

Nicht nur beim Telekom Campus Cooking verbreitet die Deutsche Telekom Freude, auch die Tarifangebote entzücken. Junge Leute und Studierende profitieren von exklusiven Vorteilen und erhalten z.B. in den MagentaMobil Friends-Tarifen in den ersten 24 Monaten jeweils 5 Euro Rabatt und doppeltes Datenvolumen. In der Mobilfunk Allnet-Flat ”MagentaMobil XS Friends“ ab 19,95 Euro im Monat gibt es somit 2 GB statt 1 GB Highspeed-Volumen mit LTE, eine SMS- und HotSpot Flat. Ab dem MagentaMobil M Friends kann zudem die neue StreamOn-Option kostenlos dazu gebucht werden, womit beim Streamen von Musik kein Datenvolumen verbraucht wird.

Alle Informationen zu den Tarifen und den aktuellen Campus Cooking Terminen gibt es unter www.campuscooking.de, https://www.facebook.com/telekomerleben und www.telekom.de/young.