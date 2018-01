The Doors in Concert (NL) – Authentic Tribute Band · Text, Fotos, Video: TBF/Wolfgang Freywald & Wolf Kamlott · „The Doors in Concert“, eine authentische DOORS-Tributband trat heute Abend ab 21 Uhr im Lübecker Werkhof auf. Die Band hat das richtige Aussehen, der Sänger eine perfekte Stimme und alles in allem begeisterte die Band das Publikum und erhielt viel Applaus. Die absolute Authentizität ist das Markenzeichen dieser Tributband. So werden nur Instrumente benutzt, welche exakt auch die Originalband spielte, um sich dem richtigen Klang so gut wie möglich zu nähern. (Weitere Bilder & Video folgen in Kürze) >>>> The Doors in Concert produzieren den ‚live‘ Klang der originalen Band und die „live“-Versionen spielen sie oft musikalischer und viel interessanter, vielleicht sogar reiner als es in den Studioaufnahmen zu hören ist.Die Band spielten Hits wie Light My Fire, The End, Riders On The Storm, Roadhouse Blues und Love Street, auch Songs wie Alabama Song (Whisky Bar) / Backdoor Man, End Of The Night, Gloria, LA Woman, Unknown Soldier, Hyacinth House, When The Music’s Over u.v.m. Und wie gesagt, das Publikum war begeistert und feierte die Band mit kräftigen Ovationen.