Text und Fotos: TBF/Holger Kasnitz: THE DUBLIN LEGENDS Endlich wieder live in Deutschland. Je größer der Erfolg – desto größer die Legende. Was ursprünglich als The Ronnie Drew Folk Group begann, wurde später als The Dubliners und nun als The Dublin Legends, zu einem der größten Exportschlager des irischen Folk. Durch den Tod des letzten ursprünglichen Bandmitglieds „Barney McKenna im Frühjahr 2012 The Dubliners nennen sich von da an THE DUBLIN LEGENDS und treffen es damit auf den Punkt – denn Legenden sterben nie.

Auch nach insgesamt zwanzig Studio-Alben, elf Live-Alben sowie diversen Compilations und Greatest Hits-Sammlungen, verlieren The Dublin Legends nie den Anspruch an sich selbst und können somit eine stetig wachsende weltweite Fanbase vorweisen.

An Evening With The Dublin Legends: Live In Vienna – Dieses, im Februar 2014 erschienene Album, wird jedem treuen Fan ein Begriff sein und beweist wieder einmal, warum der Erfolg der sympathischen Irish Folk Band nicht abreißt.

Was sowohl langjährige als auch neue Fans nicht verpassen dürfen, ist das einmalige Erlebnis THE DUBLIN LEGENDS live zu erleben. Fröhlich, bodenständig, mitreißend – so erlebt man den irischen Charme der DUBLIN LEGENDS und somit einen garantiert unvergesslichen Abend.

Seán Cannon, Paul Kelly, Shay Kavanagh und Paul Watchorn nehmen das Publikum mit auf eine Reise durch die Jahrzehnte ihrer musikalischen Erfolgsgeschichte und bringen gleichzeitig ein Stückchen Irland in die Konzertsäle der ganzen Welt.

THE DUBLIN LEGENDS weisen ein großes Repertoire an erfolgreichen Titeln auf, wodurch jeder Fan bei ihren Live-Auftritten garantiert auf seine Kosten kommt.

Über Interpretationen von alten irischen Volksliedern, wie Whiskey in the Jar, bis hin zu Titeln wie Seven Drunken Nights, ist für jeden alten und neuen Anhänger der Band etwas dabei.

Spätestens bei dem Titel Rocky Road To Dublin wird klar: THE DUBLIN LEGENDS haben über die Jahre weder an Energie noch an Charisma verloren und begeistern das Publikum jedes Mal aufs Neue.

Zuletzt waren die irischen Ausnahmetalente im November 2015 in Deutschland. Nun hat das Warten endlich ein Ende: THE DUBLIN LEGENDS sind mit rund 15 Konzerten nach Deutschland zurück.

Am Montag war das Lübecker Kolosseum bis auf den letzten Platz ausverkauft. The Dublin Legends musizierten auf der Bühne und das Publikum im Saal sang und klatsche fröhlich mit.

Holger Blunk und Klaus-Dieter Dornbusch waren begeistert von The Dublin Legends. Wir mussten uns aber erst an die neuen Stimmen gewöhnen, sagten sie nach dem Konzert.

Linda Horn aus Henstedt-Ulzburg kam extra in das Lübecker Kolosseum. Sie kennt die Musiker schon viele Jahre. Linda tanzt in der Irish Dance Group „Celtic Dance“ in Lübeck.

Es war ein toller Abend der Extraklasse und Autogramme gab es nach dem Konzert auch noch.

Seán Cannon sagte auf der Bühne, wenn ihr uns nächstes Jahr wiedersehen möchtet, kommen wir gerne. Die Veranstaltungsgäste antworteten mit einem lauten – Jaaaaa.

Leider ist am am 18. Oktober 2017 Eamonn Campbell in Dublin gestorben. Er war langjähriges Mitglied der Dubliners und kürzlich noch mit The Dublin Legends auf Tournee in den Niederlanden. Für Campbell ist Shay Kavanagh eingesprungen.

Text: Veranstalter und Holger Kasnitz