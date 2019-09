The Joker – spielten auf der Herrenhaus-Terrasse in Stockelsdorf · Text und Fotos: TBF/Holger Kasnitz · The Joker, die Hausband des Herrenhaus Stockelsdorf spielte am Samstag, 31. August 2019 nicht in ihrem Wohnzimmer im Herrenhaus, sondern bei allerschönstem Sommerwetter draußen auf der Terrasse. Unter dem Motto “Grillen & Chillen“ gab es Classic Rock, Oldies & Pop “live for friends“.Gegrillt wurde, aber von Chillen keine Spur. Hier war Party angesagt, Rock’n’Roll und Singsang. Zu Beginn des zweiten Sets standen die Leute auf der Tanzfläche und es wurde das Tanzbein geschwungen.

Auf dem Foto der Band sieht man von links: Lothar Kruse (Bassgitarre und Gesang), Jürgen Matuszewska (Leadgitarre und Gesang), Aegi Budig (Schlagzeug und Gesang, der einzige Musiker der Band der sitzen darf), Utlef Urbszat (Leadsänger, Maracas und Akustikgitarre), Rainer Schlichting (Gitarren, Keyboard und Gesang). Rainer Schlichting ist der Ur-Joker und Gründungsmitglied der Band, die es jetzt schon über 50 Jahre gibt. Einige der Musiker hatten früher schon in anderen Bands gespielt und präsentierten jetzt ihre geballte Erfahrung gemeinsam vor dem Super-Publikum. Gespielt wurden Songs von den Beatles, Rolling Stones, Status Quo, Creedence Clearwater Revival, Joe South und vielen anderen Interpreten. Die Gäste der Veranstaltung tanzten und sangen alle Musiktexte mit.

Direkt auf dem Parkplatz vor dem Herrenhaus stand ein Eiswagen wo man sich leckere Speiseeiskugeln kaufen konnte. “Aber bitte mit Sahne“. Auch sonst war für das Leibliche Wohl gesorgt. Es gab Getränke, Grillfleisch, Würste, Salate und andere Leckereien.

Von 18:00 Uhr wurde gegessen, getrunken, gesungen und geschwoft. Die Band durfte leider nur bis 22:00 Uhr spielen, was sehr schade war, aber im angrenzenden Park musste Ruhe einkehren, damit die Tiere und die Liebespärchen nicht gestört wurden.

Inke und Sylka hatten an der Kasse auch viel Spaß.

Die Band gab alles und machte hervorragende Musik. Dem Team vom Herrenhaus ein großes Lob für die gute Bewirtung.

Nun freuen wir uns auf das nächste Gastspiel von The Joker.