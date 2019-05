“Zum Bilderbogen”

Text: TBF/Farina & Holger Kasnitz · Fotos: Holger Kasnitz & Wolf Kamlott · The Lords and The Rattles im lübecker Werkhof · Beide Musikgruppen sind schon über 50 Jahre im Showgeschäft unterwegs, die Lords kommen schon auf 58 Jahre. Die Rattles eröffneten den Abend im lübecker Werkhof. Sie präsentierten ihre bekannten Hits und die von anderen Künstlern. In beiden Musikgruppen ist jeweils ein neuer Musiker, da aus Alters- und Krankheitsgründen Musiker aufgehört hatten. Die Rattles verabschiedeten sich zur Halbzeit. Die Pause wurde zum Bühnenumbau genutzt. Danach kamen die Lords, aus Düsseldorf und Mönchengladbach, auf die Bühne. Nach ca. 8 Liedern, sagte Leo Lietz: „So Leute, nun steht mal auf, so gefällt mir das hier nicht!“ Ab da ging die Post richtig ab und niemand setzte sich bis Konzertende wieder hin. Es wurde zu den bekannten Oldies kräftig geschwoft.

Nach dem Konzert gab es von den Künstlern Autogramme sowie Merchandising wie CDs, Plakate und Drumsticks. Und natürlich auch allerhand Klimbim.

Kurz nach 24 Uhr ging ein ausgelassener und toller Konzertabend zu Ende!

Leo Lietz sagte noch: „Wir sind sind zwar auf Abschiedstournee, aber, wir machen das, wie Howard Carpendale… wenn ihr uns wollt, dann kommen wir wieder!“