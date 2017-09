Themenführung 16.09.2017 – Am 16.09.2017 bietet der Lübecker Verkehrsverein e.V. eine interessante öffentliche Themenführung an. Die spezielle Themenführung startet um 15:00 Uhr beim Welcome Center am Holstentor. Gänge und Höfe: Ursprünglich als einfache „Buden“ für „Arbeitsleute“ geplant und gebaut, besitzen die sogenannten Ganghäuser in Lübecks Gängen und Höfen heute musealen Charakter und zeugen vom einstigen Mit- und Nebeneinander von Arm und Reich.

Die Führung endet beim Lübecker Weinkontor, wo abschließend auch eine Gelegenheit zur Einkehr und zum Verweilen besteht.

(Mit Gutschein 20% Nachlass auf Getränkeverzehr).

Die Themenführung dauert ca. 1,5 – 2 Stunden und kostet 9,00 € pro Person.

Um Voranmeldung wird gebeten unter der Telefonnummer: 0451-72300 oder 0451- 76460,

wo Sie auch weitere Informationen erhalten.

Kartenverkauf direkt im Welcome Center.

Informationen und Buchungen:

Lübecker Verkehrsverein e.V., Breite Str. 6-8, 23552 Lübeck

Tel. 0451/72300, Fax 0451/704890

E-Mail: verkehrsvereinhl@aol.com

Internet: www.verkehrsverein-luebeck.de