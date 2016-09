Thorsten Havener – Der Körpersprachen-Code

Text: Wolfgang Freywald – Fotos: Holger Kasnitz – „Der Körpersprachen-Code“: Passen Sie genau auf, wenn sie ihm begegnen, oder zusehen: Er ist smart und „gefährlich“, denn er durchschaut sie, bevor sie „piep“ sagen können. Wenn er sie ansieht, ist sein Blick unauffällig, doch hell wach, im Bruchteil von Sekunden sind sie von ihm durchgescannt und er weiss von ihnen mehr, als sie zu glauben wagen und er erkennt sofort, wen er vor sich hat. Im Gespräch sieht er, ob sie lügen, Angst haben, verlegen, introvertiert oder extrovertiert sind, denn sie haben sich gleich, nachdem sie etwas zu ihm gesagt haben, instinktiv ans Ohr gefasst, das Zeichen dafür, das sie gerade gelogen haben, aber auch, wenn sie die Fussstellung verändern, mit den Augen blinzeln oder die Arme verschränken. Alles hat eine Bedeutung und er erkennt so ihr Inneres.Er manipuliert Sie und sein Publikum, seine Kandidaten, ohne dass sie es bemerken. Er liest ihre Gedanken, erkennt an der Körpersprache, was sein Gegenüber wirklich denkt, nimmt Dinge wahr, die wir gar nicht erkennen, suggeriert und hypnotisiert: Ich spreche von Thorsten Havener, geboren 1972 in Saarbrücken und europaweit als Zauberkünstler, Entertainer, Mentalist und Profiler bekannt.

All dies stellte er gestern Abend wieder vor fast ausverkauftem Haus, im Lübecker Kollosseum, kräftig unter Beweis. Er spielte mit den Zuschauern, nicht nur in einem Mini-Krimi, „wer ist der Mörder, das Opfer, der Zeuge…“ und löste den Kriminalfall bravourös auf, sondern er verblüffte und verzaubert sein Publikum mit Gedankenspielen, Wortwitz und Taschenspielertricks. Und er lässt seine Kandidaten mit „offenem Mund“ zurück und dies spielerisch, in einer Leichtigkeit und Lockerheit, die verblüfft, erstaunt, verwundert.

Die Süddeutsche Zeitung bezeichnete ihn als „…angehendes Weltwunder“, die BILD sagte: „Er guckt in die Köpfe fremder Menschen“. Havener bekommt sie alle und macht auch vor Prommis keinen Halt: Während seiner 20-jährigen Bühnenerfahrung hat er nicht nur Sonja Zietlow, Atze Schröder, Johannes B. Kerner oder Stefan Raab schon in die Köpfe geschaut. Havener errät streng geheime PIN-Nummern und weiß genau, wohin Sie als nächstes in den Urlaub fahren.

„Wie hat er das bloß gemacht?“ Diese Frage stellt sich zwangsläufig jeder, der Havener live erlebt. Havener fasziniert, Havener begeister, Havener macht fassungslos. Und dem Publikum stehen reihenweise die Münder offen. Dabei schaut er einfach nur genauer hin! Er ist einer der größten Entertainer Deutschlands und passionierter Experte unserer alltäglichen Körpersprache, der das, was er tut, selbst als „Körperlesen“ bezeichnet. Wohin zeigen die Füße? Hat die Augenbraue gezuckt? Und was sagt uns dieses Lächeln?

Gewinner sind die Zuschauer, denn sie sind die eigentlichen Stars des Abends. Oder wie ist es möglich, dass eine Zuschauerin aus einem Kartenblatt umgedrehter Polaroids zielsicher das Foto ihres Liebsten auswählt? Und woher weiß ein beliebiger Gast, was Havener unter seinem Hemd trägt? Sie gehen nach Hause und rätseln noch tagelang, wie wohl dieser und jener Trick funktionieren mag.

Thorsten Havener liebt sein Publikum, und er liebt das große Spiel – und genau das ist DER KÖRPERSPRACHE-CODE. „Meine Leidenschaft ist das Entertainment. Ich will, dass die Leute nach der Show sagen: Ich weiß zwar nicht, was es war, aber es hat mir einen Riesenspaß gebracht – und ab morgen achte ich besser auf die nonverbalen Signale meiner Mitmenschen“, beschreibt Havener selbst schmunzelnd. Warum sollten wir beim nächsten Date besser nach einem Glastisch suchen? Steckt tatsächlich in jedem von uns ein cleverer Lügner und wodurch verraten wir uns alle schließlich doch? Thorsten Havener sieht das nicht nur, er erklärt es uns auch. Und das auf unnachahmlich augenzwinkernde Art.

DER KÖRPERSPRACHE-CODE. Die Havener-Show – nie hat Körpersprache mehr Spaß gemacht!

