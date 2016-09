Timmendorfer Skiffle Group: 22.1016 / Kultur-Bühne Travemünde

Seit über 40 Jahren ! steht die Timmendorfer Skiffle Group für exzellente, handgemachte Livemusik. Angefangen hat Alles mit Skiffle-Klassikern. Doch sie haben sich stetig musikalisch weiterentwickelt. Nicht verwunderlich also, dass sie sich auch im, Country, Jazz, Deutschen und Internationalen Oldies, Blues und Swing zuhause fühlen. Eigene Kompositionen- und Arrangements runden das Ganze in überzeugender Manier ab. In der heutigen Besetzung mit den Urgesteinen Jürgen Koerner (Waschbrett, Cajon) und Horst Bergmeier (Banjo, Tuba, Dobro), sowie den Bandmitgliedern Rudi Schaake (Gitarre, Bassgitarre, Mundharmonika) und Heiner Trommer (Gitarre, Ukulele, Mandoline), verfügt die Band über ein sehr breites Klangspektrum.

Bei ihren Liveauftritten kommen nicht nur ihr starker Gesang – sondern auch weitere Instrumente wie z.B. Cajon, Kazoo, Mundharmonika, Mandoline und Ukulele wirkungsvoll zum Einsatz.

Die Musiker zeichnen sich besonders durch ihre Spielfreude und den direkten Kontakt zum Publikum aus. Insgesamt stehen mit der TSG 280 Jahre musikalische Erfahrung auf der Bühne.

Eine vergleichbare Musikgruppe ist im norddeutschen Raum schwerlich zu finden. Genießen Sie die Timmendorfer Skiffle Group bei ihrem nächsten Liveauftritt – oder hören Sie einfach in die neue CD rein.

Fotos: Mit Gastmusiker Boogie-Men G.Brackmann.

