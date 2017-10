Hallo „Skifflefreunde“, nur noch 14 Tage bis zum 1. Konzert im Herrenhaus, Stockelsdorf. „Es gibt Dinge im Leben, auf die man einfach nicht verzichten kann, weil sie zu viel Spass machen!“ nach diesem Motto begeistert die Timmendorfer Skiffle Group nun schon seit 1973 ihr Publikum. Weit sind sie die Jungs schon gereist und in vielen Clubs durften sie spielen. Man kommt eben rum!Frontmann Jürgen Koerner: „Wir verzichten von je her auf jeglichen technischen Schnickschnack und spielen Skiffle, Jazz, Swing & Country in traditioneller Reinkultur, und so ist die Freude an der Livemusik stärker als der wechselnde Zeitgeist.“

Musikalische Vielfalt, gepaart mit der Beherrschung ihrer Instrumente und Stimmen, zeichnet die Timmendorfer Skiffle Group aus. Dazu kommt noch eine gehörige Portion Spielfreude, die die Zuhörer mit neuen und alten Songs, sowie bekannten und beliebten Oldies mitreißt.

Nach dem die Kulturbühne Travemünde zum 31. Dezember 2017 die Kulturstätte räumen muß, findet das Konzert erstmals am

Freitag, den 27. Oktober

im Herrenhaus Stockelsdorf

Dorfstr 7

statt.

Start: 19:30h-22:00h

Eintritt:

an der Abendkasse 15.- € und im Vorverkauf 12.-€ (incl.VVK Gebühr)

Vorverkaufs Stellen:

Restaurant Herrenhaus , 23617 Stockelsdorf, Dorfstraße 7 – Telefon: 0451-2928829

geöffnet Donnerstag bis Sonntag ab 17:00 h

Zapfhahn, Spirituosen, Wein, Essig, & Öl , 23611 Bad Schwartau, Markttwiete 4,

Telefon: 0451-23030

Aroma Geschenkartikel, 23617 Stockelsdorf , Ahrensbökerstraße 15,

Telefon: 0451-6934546

geöffnet Montag bis Freitag von 09:00h bis 18:00h – Sonnabend von 09:00h -13:00 h

oder Kartenbestellung im Internet bzw. telefonisch bei

Jürgen Koerner

(0451) – 49 25 94

email: info@skifflegroup.de