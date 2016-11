Top Act Creedence Clearwater Revived featuring Johnnie Guitar Williamson fällt aus

Fotos: TBF/Holger Kasnitz – kurzfristig muss leider die Veranstaltung am morgigen Samstag, den 5. November 2016, in den Dezember verlegt werden. Wegen einer Erkrankung des Sängers vom geplanten Top Act Creedence Clearwater Revived featuring Johnnie Guitar Williamson, ist eine Durchführung dieser BeatAge-Veranstaltung in der Musik- und Kongresshalle (MuK) Lübeck unmöglich geworden.Sowohl das Konzert heute in Paris, als auch das Konzert morgen in Lübeck und am Sonntag in Edinburgh wurden von der Band abgesagt, da Peter Barton ins Krankenhaus musste, um ein schweres Rückenleiden behandeln zu lassen. Wie der behandelnde Arzt mitteilte, war ein sofortiger Eingriff am Mittwoch notwendig, damit die nächste Woche beginnende Deutschland-Tour der Band nicht gefährdet wird. Peter Barton teilte heute mit, dass er sich schon viel besser fühle und die 12 Konzerte ab dem 11.11. mit Creedence Clearwater Revived spielen werde. Zwei der Konzerte, die die Band durch ganz Deutschland führt mit Konzerten u.a. in Rostock, München, Koblenz und Riesa, sind schon ausverkauft. Derzeit wird gemeinsam mit der “MuK” und dem Band-Management nach einem neuen Termin im Dezember gesucht, an dem das Konzert in Lübeck nachgeholt werden kann. Wir hoffen, diesen Anfang der Woche präsentieren zu können. Die Karten behalten ihre Gültigkeit, können aber auch dort, wo sie gekauft wurden, zurück gegeben werden.

Creedence Clearwater Revived feat. Johnnie Guitar Williamson,

Glory Row, The Joker, Vocals und The Koasters

am Samstag, 5. November 2016 im Foyer der Musik- und Kongresshalle Lübeck

Einlass: 19:30 Uhr / Beginn: 20:00 Uhr

Tickets: Vorverkauf 22,- € zzgl. VVK-Gebühren, Abendkasse 28,- €

Der Vorverkauf läuft auf Hochtouren. Wir bitten um freundliche Berücksichtigung. Vielen Dank im Voraus.

Creedence Clearwater Revived feat. Johnnie Guitar Williamson

Die Woodstock-Legende CCR galt in den späten 60ern und frühen 70ern als eine der erfolgreichsten Bands der Welt. Mit den Hits wie Suzie Q., Proud Mary, Bad Moon Rising, Who’ll Stop the Rain, Hey Tonight, Have You Ever Seen the Rain u.v.m. tourt Creedence Clearwater Revived featuring Johnnie Guitar Williamson in den letzten Jahren wieder verstärkt durch ganz Europa, begeisterte 2012 über 100.000 Fans in Samara, Russland, und spielte kürzlich zum Jahreswechsel auf den Stufen des Kulturpalastes in Warschau, was in der Neujahrsnacht ein Millionenpublikum live im TV verfolgte.

Mit dem neuen Frontmann Peter Barton hat die Band ein Pendant für John Fogerty gefunden, der stimmlich dem Original in nichts nachsteht. Peter Barton ist derart überzeugend, dass die Konzertbesucher häufig keine Zweifel haben und glauben, die Original-Stimme zu hören. Barton schafft es tatsächlich so zu klingen, wie Fogerty einst zu seinen Glanzzeiten geklungen hat und die Band besticht einfach durch Authentizität. Davon konnten sich dann auch die zahlreichen Besucher u.a. in Russland, Ukraine, Polen, Deutschland, Schweden, Dänemark, Italien und vielen weiteren Ländern rund um den Erdball überzeugen. Im September 2014 waren sie sogar auf Australien-Tour.

Weiter an diesem Abend live on Stage: Der Pop Chor Vocals (Oldies & Evergreens der Pop Musik), Glory Row (Classic Rock), The Joker (50-jähriges Bandjubiläum) und The Koasters (Classic Rock & Oldies).

Musik- u. Kongreßhalle Lübeck (MuK), Willy-Brandt-Allee 10.

Die Veranstaltung ist teilbestuhlt und -betischt.

Die Karte kostet im Vorverkauf nur 22,00 EUR zzgl. Gebühren und kann an allen bekannten Vorverkaufsstellen, über CTS-Eventim und Ticketmaster erworben werden. Ferner auch über die Hotline 0451 / 58 24 91 43 und im Internet über www.german-concerts.de.

Speziell in Lübeck sind die Karten über das Pressezentrum, die Konzertkasse im Hause Hugendubel, bei Tipps & Tickets in der „MuK“, im Citti Park und bei allen Geschäftsstellen der „Lübecker Nachrichten“erhältlich. An der Abendkasse kostet die Karte 28,00 EUR.