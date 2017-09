Tour durch die Stadtteile: Gabriele Hiller-Ohm am Mittwoch in Schlutup – Die Lübecker Bundestagsabgeordnete und Kandidatin für die kommende Bundestagswahl Gabriele Hiller-Ohm (SPD) kommt am Mittwoch, 6. September 2017, mit ihrem roten Wahlkampfmobil nach Schlutup. Von 10 bis 12 Uhr will Hiller-Ohm am Infostand der SPD auf dem Schlutuper Wochenmarkt mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen.

Dazu Gabriele Hiller-Ohm: „Was bewegt die Schlutuperinnen und Schlutuper? Welche Wünsche und Forderungen haben sie an die Politik? Der direkte Austausch ist mir sehr wichtig. Ich möchte deshalb gerne mit den Mitbürgerinnen und Mitbürgern in Schlutup über ihre Anliegen an die Politik sowie meine Ziele für Lübeck und das Wahlprogramm der SPD sprechen. Ich freue mich auf viele interessante Gespräche auf dem Wochenmarkt!“