Travemünder Musikfestival · Ort: Travemünde – Brügmanngarten · Termin: 16. – 18. Juni 2017 · Kurz bevor auch laut Kalender der Sommer da ist, liegt im Brügmanngarten in Travemünde

wieder Musik in der Luft. Auch 2017 treffen sich dort wieder Musikkapellen aller Couleur, um ihr Können unter Beweis zu stellen. Spielmannszüge, Brassbands und Machingbands

sorgen für gute Unterhaltung nicht nur für die Ohren, denn dann wird der Festplatz selbst zur Bühne. Bild anklicken um es zu vergrößern!Ob in schillernden Uniformen oder im Schwarzen Anzug, die Landschaft der Blas- und Marschmusik ist heutzutage vielseitig und abwechslungsreich. Neben Pauken und Trompeten werden auch verschiedene Tea-Time-Music Bands für Abwechslung sorgen. Ausserdem sind, passend zum maritimen Umfeld, auch einige Shantychöre mit von der Partie.

Am Freitag ab 18.00 Uhr steht die Lübecker Kultband The Joker auf der Bühne und Samstag Abend ab 19.00 Uhr geben sich The Silver Shadows die Ehre. Auf einem Fest für die ganze Familie darf selbstverständlich auch ein Kinderbereich nicht fehlen.

Auch das kulinarische Angebot kann sich sehen lassen, ob Süß oder Herzhaft, um den Festplatz herrum findet jeder das Richtige für seinen Geschmack.

>>> 16.-18. Juni 2017

6. TRAVEMÜNDER

MUSIK FESTIVAL

Im Brügmanngarten in Travemünde liegt wieder einmal Musik in der Luft. Zum 6.Travemünder Musik Festival treffen sich hier Musiker aller Couleur und feiern gemeinsam mit ihnen in den Mai.

…………….

>>> Freitag, 16. Juni 2017

11.00 Uhr Hayston & Hiller – Tea Time Music

13.00 Uhr Kinderchor

13.00 Uhr Oldtimer Präsentation

15.00 Uhr Travemünder Shantychor

18.00 Uhr The Joker – the Show is never ending

– open end –

>>> Samstag, 17. Juni 2017

11.00 Uhr Stadtorchester Lübeck

14.00 Uhr Kindergruppe Sweet Voices

16.30 Uhr Jan & Rüdiger – Tea Time Music

19.00 Uhr The Silvershadows – Oldies but Goldies

…………….

>>> Sonntag, 18. Juni 2017

11.30 Uhr Musikzug TUS Lübeck

14.00 Uhr Shantychor Ole Schippn Laboe

16.30 Uhr Shantychor Möwenschiet aus Lübeck

…………….

-Programmänderungen vorbehalten-

Täglich ab 11.00 Uhr im Brügmanngarten, Eintritt frei Veranstalter: Rolf Niehuesbernd GmbH