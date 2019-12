Text, Fotos, Videos: Holger Kasnitz · “Truck Stop“ – Die Cowboys von der Waterkant im Kolosseum in Lübeck. Am Dienstag, 17. Dezember 2019 waren die Cowboys von der Waterkant zu Gast im Kolosseum in Lübeck. Die Weihnachtstour läuft unter dem Titel – „Schöne Bescherung“. „Truck Stop“ das sind Uwe Lost, Teddy Ibing, Tim Reese, Andreas Cisek, Chris Kaufmann und Knuth Bewersdorff.

Alle Musiker kommen aus dem Norden, fünf von ihnen aus Norddeutschland und einer (Chris Kaufmann) kommt aus Südtirol, also aus Norditalien. 🙂 Lübeck ist der 15. Halt auf der Weihnachtstour. Drei Konzerte gibt es noch im Jahr 2019. Das Neue Jahr beginnt für die Band am 19. Januar mit dem ersten Konzert des Jahres 2020 in 21706 Drochtersen, mit

„Der legendäre Kult-Frühschoppen“ pünktlich um 11:00 Uhr mit einer Vorgruppe und “Truck Stop“ folgt um 12:00 Uhr Mittags – HIGH NOON.

Das Konzert im Kolosseum in Lübeck begann einigermaßen sanft, der Ganzjahres-Song „Erwin der dicke Schneemann“ durfte aber nicht fehlen. Schon gab es einen Sonderbeifall.

Auch an Lucius Reichling und Cisco Berndt wurde gedacht und spezielle Songs mit den Stimmen der Truck Stop Legenden eingespielt, die von den Musikern der “Truck Stop“ Band begleitet wurde.

Danach gab es den Square Dance Song „Hillybilly Country Lilly“ und das Publikum im Saal tobte, stand auf, stampfte mit den Füßen auf den Saalboden, klatsche, Sang und jubelte mit.

Nach der Pause kam der Schlagzeuger Teddy Ibing nach vorne auf die Bühne du präsentierte seinem Song “Wenn mein Bier bloß so kalt wär wie dein Herz“. Es gab sofort Zugabe Rufe und Teddy sang danach noch “I Was Born Under A Wandering Star“. Hier kam seine Bassstimme so richtig zur Geltung. Den aktuellen Titel “Ein Stückchen Ewigkeit“ sang die Band dann im Anschluss.

Nun kamen die Klassiker wie der Titelsong vom Großstadtrevier, den es schon seit 1986 gibt und jeder im Saal mitsingen konnte. “Große Haie, kleine Fische, viel Schatten, viel Licht, hier im Großstadtrevier“. Als die Band dann “Der wilde wilde Westen“ und “Take It Easy Altes Haus“ sangen, sprangen alle Leute im Saal auf und feierten richtig ab. Man sah viel Fans mit Lederweste, Cowboyhut und die dazugehörigen Cowboystiefel. Andere Konzertbesucher hatten sich einfach nur so hübsch gemacht, aber alle feierten gemeinsam die Western und Country Weihnachtsparty.

Nach diversen Zugaben kamen die Musiker ins Foyer und es wurde geschnackt, fotografiert und es wurden Autogrammwünsche erfüllt. Die Techniker hatten mit geübten Handgriffen die Bühnenaufbauten zügig abgebaut und in die Lastwagen verstaut und machten sich auf den Weg nach Buchholz in der Nordheide, wo am Mittwoch das nächste Konzert folgt.