Konzertreihe: „Viertel nach zwölf“-Konzert in der Katharinenkirche, Samstag, 1. Juli, 12.15 Uhr, Katharinenkirche, Lübeck · Lübeck, 27. Juni 2017 · Erst bummeln gehen, dann ins Konzert: Am Samstag, 1. Juli, haben musikbegeisterte Besucher die Gelegenheit, die Lübecker Katharinenkirche als atmosphärischen Konzertraum zu erleben. Im Rahmen der neuen Veranstaltungsreihe „Viertel nach zwölf“ finden dort jeden Samstag Konzerte mit wechselndem Programm von Studierenden der Musikhochschule unter der Leitung von Prof. Hans-Jürgen Schnoor statt. Auf dem Programm (Änderungen vorbehalten) stehen dieses Mal verschiedene Werke von Georg Friedrich Händel und die „Fantasia für Oboe solo“ von Georg Philipp Telemann. Beginn ist – wie der Name der Veranstaltungsreihe schon verrät – 12.15 Uhr. Das Konzert dauert 45 Minuten.

Der Eintritt kostet für Erwachsene und Ermäßigte / Kinder: 2 Euro / 1,50 Euro.