„Von Puschkin zu Dostojewski, eine Lesung russischer Klassiker“ – Der Deutsch-Russische Verein „Samovar“ begrüßt auf seiner monatlichen Zusammenkunft am 10.11.2016 um 18.00 Uhr Frau Dr. Kristina Küntzel-Witt. Frau Küntzel-Witt war langjährige Lehrbeauftragte der Universität Hamburg in der Fakultät Europäische Geschichte und ist eine ausgezeichnete Kennerin Russlands. In Ihrer Lesung wird sie an Hand von Original-Textstellen russischer Klassiker der Weltliteratur versuchen, die russische Seele zu erfassen und die vielschichtigen Besonderheiten des Landes zu ergründen.

Der Deutsch-Russische Verein „Samovar“ trifft sich jeden zweiten Donnerstag im Monat in den Räumen des Seniorentreff im Heiligen Geist Hospital, Koberg 11. Beginn ist um 18.00 Uhr. Gäste sind ausdrücklich willkommen.

am 8. November 2016, 19:37 Uhr