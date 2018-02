Text: TBF/Wolfgang Freywald – Fotos: TBF/Wolf Kamlott – Peter Maffay – UNPLUGGED TOUR 2018 eine Super Show. Peter Maffay (68) geht nun wieder auf große Tour. Gestern ging es mit der Generalprobe in Kiel los. Eine Show, die ihres gleichen sucht. Anfang Februar gab Maffay mit seinen Musikern im Maritim-Seehotel in Timmendorfer Strand einen ersten Eindruck seine Show. „Wir haben alle Lieder neue arangiert und den Sound verbessert.“ Zuvor wurde der Presse seine Show vorgestellt, danach fing das zweistündige Konzert an und das Publikum war begeistert. Viele Fans sangen mit, sie kennen natürlich alle Lieder von Peter Maffay auswendig und ließen die Veranstaltung zu einem rauschenden Fest werden.

Die MTV UNPLUGGED TOUR 2018 startetete am 14 Februar 2018 in der Kieler Sparkassen-Arena. Es gibt 24 Konzerte.