Vortrag im Museum für Natur und Umwelt am 12.Februar 2017

Vortrag: Die faszinierende Welt der Kaltwasserkorallenriffe – Vor Irland entdeckten Wissenschaftler in einer Wassertiefe von etwa 1000 Metern bis zu 350 Meter hohe „Türme“. Als Baumeister konnten Steinkorallen identifiziert werden, die wie ihre Verwandten in den tropischen Flachwassergebieten enorme Riffe in den dunklen und kalten Tiefen bilden.

Solche Strukturen finden sich entlang der Kontinentalränder von Norwegen bis nach Südafrika sowie auf der anderen Seite des Atlantischen Ozeans. Ein Bildervortrag von André Freiwald im Lübecker Museum für Natur und Umwelt lädt am Sonntag, 12. Februar, zu einer Tauchexpedition in diese artenreiche Welt der Tiefseekorallen ein. André Freiwald ist Leiter der Abteilung Meeresforschung des Senckenberg Instituts in Wilhelmshaven. Er wird ausgewählte Aspekte zur Biologie und zur Geologie des Ökosystems beleuchten. Der Vortrag beginnt um 11 Uhr. Er begleitet die Sonderausstellung Kaltwasserkorallenriffe in unseren Meeren des Deutschen Meeresmuseums, des World Wide Fund For Nature und des Forschungsinstitutes Senckenberg am Meer, Wilhelmshaven (Laufzeit: bis 1. Mai).

Der Vortrag kostet für Erwachsene / ermäßigt / Kinder: 6 / 3 / 2 Euro. Die Eintrittskarte berechtigt außerdem zum Besuch aller anderen Ausstellungen des Museums.