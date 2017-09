Vortrag über die Bedeutung des Iran – In allen Konflikten des Mittleren Ostens spielt der Iran eine wichtige Rolle. In seinem Vortrag „Die islamische Republik Iran – Regionalmacht im Mittleren Osten?“ geht Prof. Dr. Eckart Ehlers (Universität Bonn) der Frage nach, inwieweit dieses Land zur Problemlösung und Stabilität in dieser Erdregion beitragen kann.

Immerhin hat der Iran mit großen eigenen Problemen zu kämpfen: hohe Jugendarbeitslosigkeit, veraltete Industrien, reformbedürftige Landwirtschaft.

Der Vortrag findet am Dienstag, den 26. September 2017, im Großen Saal der „Gemeinnützigen“, Königstraße 5, statt und beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei – Spenden sind willkommen.