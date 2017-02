Vortrag über Samenernte und internationaler Samentausch der Botanischen Gärten – Durch die zunehmende Bedrohung der Pflanzenvielfalt weltweit kommt den botanischen Gärten mit ihrem umfangreichen Fachwissen, ihren Pflanzensammlungen und dem internationalen Samentausch eine immer größere Bedeutung bei der Arterhaltung zu.

Um die Bewahrung biologischer Vielfalt geht es unter anderem in einem Vortrag der Dipl.-Biologin Susanne Petersen, stellv. technische Leiterin im Botanischen Garten Kiel, am Sonntag, dem 19. Februar, im Lübecker Museum für Natur und Umwelt. Interessierte Besucher erwartet ein faszinierender Einblick in die Samenernte und den Samenversand zwischen botanischen Gärten. Der einstündige Vortrag beginnt um 11.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.

Veranstalter ist der Grüne Kreis Lübeck e.V., ein Kooperationspartner des Museums für Natur und Umwelt.