Vortrag Winston Churchill – Der Krieger mit Jürgen Feldhoff –Im Rahmen der Ausstellung Winston Churchill. Schriften. Reden. Bilder., die noch bis zum 12. Februar im Günter Grass-Haus in Lübeck zu sehen ist, hält der Journalist Jürgen Feldhoff am kommenden Dienstag, 31. Januar, einen Vortrag über den Krieger Churchill.

Nach dem Schulabschluss musste Churchill einen Beruf ergreifen, er wählte die militärische

Laufbahn. Als Offizier war er in seinem Element: Er nahm an jeder kriegerischen Auseinandersetzung teil, zu der er rechtzeitig gelangen konnte. Seine Erfahrungen als „Berufsabenteurer“ in jungen Jahren legten den Grundstein zu seinem politischen Handeln, das stets von militärischem Geist geprägt war. Dabei kämpfte Churchill nicht nur, er schrieb auch über seine Einsätze und wurde so zu einem wohlhabenden Mann.

Der Vortrag im Günter Grass-Haus beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt kostet 7 Euro.