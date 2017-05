Vortrag zum Thema „Fliegen“ mit Jürgen Heermann Donnerstag, 11. Mai 2017, 19 Uhr Museum für Natur und Umwelt – Auch in diesem Jahr werden viele Millionen Menschen ihr Urlaubsziel mit dem Flugzeug erreichen. Nicht wenigen ist beim Besteigen des Flugzeuges flau im Magen. Wie ist das eigentlich mit dem Fliegen? Warum bleibt das Flugzeug oben? Ist es ein Wunder?

Der Flugingenieur Jürgen Heermann antwortet: „Nein, Fliegen ist kein Wunder. Die meisten wissen nur einfach nicht, wie das funktioniert und warum ein Flugzeug abheben und sich in der Luft halten kann. Im Rahmen eines Vortrags am Donnerstag, 11. Mai, geht Jürgen Heermann im Museum für Natur und Umwelt in Lübeck näher auf diese Fragen ein. Als Flugingenieur überquerte er nahezu 1000 Mal den Atlantik, bildete Flugingenieure und Piloten aus und war viele Jahre als Sachverständiger des Luftfahrtbundesamtes tätig.

Er verfasste mehrere innerbetriebliche Publikationen, gab viele Jahre Technikunterricht für Flugbegleiter und drehte zwei Kurzfilme für das Fernsehen über Drachenbau und Fotografieren vom Drachen. In seinem Buch „Warum sie oben bleiben“ widmet er sich in allgemeinverständlicher Sprache allen Aspekten der Fliegerei.

Der Vortrag beginnt um 19 Uhr und ist kostenfrei.