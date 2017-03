Weiterbildungsberatungstag bei der Wirtschaftsakademie in Lübeck – Am Donnerstag, 23. März, bietet die IHK-Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein einen landesweiten Weiterbildungsberatungstag. Von 8:00 – 17:00 Uhr können sich Interessierte in der Guerickestraße 6-8 in Lübeck zu allen Fragen der beruflichen Weiterbildung persönlich oder telefonisch unter Tel. (04 51) 50 26 – 100 kostenlos und unverbindlich beraten lassen.

Der Beratungstag richtet sich vornehmlich an Beschäftigte, die beruflich aufsteigen und mehr Verantwortung übernehmen wollen sowie an Unternehmen, die mit gezielter Weiterbildung ihre Personalentwicklung fördern wollen. Neben den Lehrgängen, Seminaren und Qualifizierungsprogrammen aus dem Bildungsangebot der Wirtschaftsakademie wird auch über unterschiedliche Fördermöglichkeiten informiert, dazu bei der Antragstellung unterstützt oder der Kontakt zu weiterführenden Stellen hergestellt.