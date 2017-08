„Weitsicht für die Ostsee“ im BUND-Umwelthaus Neustädter Bucht – Am 30. August 2017 wird der BUND mit einem Angebot für Kinder ab 8 Jahren und einer Installation im BUND-Umwelthaus Neustädter Bucht auf das Thema Überdüngung der Meere aufmerksam machen und darüber informieren.

Die Belastung durch hohe Nährstoffeinträge ist eines der größten Probleme der deutschen Ostsee. Zwar sind die Nährstoffe Stickstoff und Phosphor für das Leben an Land und im Meer unbedingt erforderlich, zu viel davon führt jedoch zu Überdüngung und verursacht schwerwiegende Veränderungen des Ökosystems im Meer.

Hauptverursacher der Überdüngung der Meere ist die intensive Tierhaltung und industrielle Landwirtschaft. Stickstoff wird durch Gülle und synthetischen Mineraldünger auf den Feldern ausgebracht, um das Wachstum von Pflanzen zu fördern. Gelangen Nährstoffe außerhalb der Wachstumszeit oder in zu großer Menge auf die Felder, können nicht alle Nährstoffe von den Pflanzen aufgenommen werden. Der Überschuss gelangt zum großen Teil ins Grundwasser, in angrenzende Gewässer, in die Atmosphäre und letztendlich ins Meer.

Dort verursacht die Überdüngung schwerwiegende Veränderungen des Ökosystems und es kommt zu übermäßigem Wachstum von kleinen Algen, die das Wasser stark trüben. Durch den Lichtmangel sterben größere Pflanzenarten, die am Meeresboden nicht genug Licht bekommen, wie das Seegras. Mit dem Verschwinden der Seegraswiesen und Algenwälder gehen Lebensräume verloren, die als Schutz, Nahrungsquelle und Kinderstube für viele Meerestiere wie z. B. die Seenadel dienen.

10 – 14 Uhr Installation des BUND-Meeresschutzbüros zur Eutrophierung

10.30 Uhr Unterwassersafari mit der Meeresbiologin Svenja Beilfuß, Dauer

1 Stunde

11.30 Uhr Unterwassersafari mit der Meeresbiologin Svenja Beilfuß, Dauer

1 Stunde

15.30 Uhr Malwettbewerb für Kinder

Am Strand informiert eine Installation die Gäste anhand von Info-Tafeln und Bildern über den Weg der überschüssigen Nährstoffe vom Land ins Meer. Auf auffälligen Notizzetteln werden Handlungsmöglichkeiten für jede/n im Alltag vorgeschlagen.

Parallel lernen die Kinder (ab 8 Jahren) mit einem Unterwasser-Sichtgerät (Aquascope) die Tiere und Pflanzen unseres heimischen Meeres kennen. Bitte Badesachen und Handtuch mitbringen!

Danach erfahren sie, warum diese Unterwasserschönheit gefährdet ist.

Unter dem Titel „Was hat das Schwein mit dem Seepferdchen zu tun?“ informiert eine Mitarbeiterin des BUND Meeresschutzbüros kindgerecht zum Thema Überdüngung und führt mit den Kindern einen Malwettbewerb durch.

Der BUND will mit dieser Aktion auf die Bedrohung der Meeresumwelt durch die Nährstoffeinträge und die dringend notwendige Agrarwende aufmerksam machen.

Ort: BUND Umwelthaus Neustädter Bucht, Am Strande 9, 23730 Neustadt in Holstein

Kontakt: Martina Stapf, Tel: 04561-50565, Email: umwelthaus@bund.net