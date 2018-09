Bild: Mischa Blank · „Weltklassik am Klavier – Isolde, Rigoletto – und eine Sonate von Chopin!“ Pianistin Susanna Kadzhoyan spielt Sonaten von Schubert und Chopin und Opernparaphrasen von Liszt · Malente. Nach der Sommerpause steht am Sonntag, den 30.09. um 17 Uhr das nächste Konzert in der Reihe „Weltklassik am Klavier!“ an. Dann gastiert auf Einladung des Vereins „Freunde des Kurparks“ im Kursaal des Haus des Kurgastes, Bahnhofstr. 4a in 23714 Malente die charismatische Konzertpianistin Susanna Kadzhoyan. Technische Brillanz gepaart mit musikalischer Empathie lassen Kadzhoyans Konzerte zu einem besonderen Erlebnis werden. Aber auch ihr Programm „Isolde, Rigoletto – und eine Sonate von Chopin!“ garantiert ein wahres Hör-Erlebnis, denn sie vereint die vom 20jährigen Schubert komponierte Sonate op. 164, Chopins grandiose letzte Sonate und Liszt herrliche, hoch-romantische Opernparaphrasen Rigoletto und Isoldes Liebestod.

SUSANNA KADZHOYAN

Susanna Kadzhoyan verbindet künstlerische Fähigkeiten und eine charismatische Persönlichkeit mit einem starken Willen, soliden technischen Kenntnissen und ausgeprägter Erkenntnis von Intention und Interpretation. Sie begeistert ihr Publikum weltweit. Sie gewann den 1. Preis in einigen internationalen Klavierwettbewerben und dies brachte Susanna Kadzhoyan internationalen Ruhm. 2012 absolvierte sie die Kölner Musikhochschule mit Auszeichnung sowie 2014 ihr Konzertexamen Klavier mit Auszeichnung bei Prof. N. Tichman sowie den Master of Music Kammermusik bei Prof. A. Spiri. 2013-2016 unterrichtete sie Klavier Kammermusik an der Hochschule für Musik Freiburg. 2016 übernahm sie die künstlerische Leitung der Konzertreihe „Bechstein Young Professionals“ in Köln. Seit 2016 unterrichtet Susanna Kadzhoyan Klavier an der Hochschule für Musik und Tanz Köln.

„Weltklassik am Klavier – Isolde, Rigoletto – und eine Sonate von Chopin!“

Klavierwerke von drei Komponisten-Titanen – Schubert, Liszt, Chopin –, die durch einen unsichtbaren Faden miteinander verbunden sind. Liszt hat sich sehr früh für Schubert eingesetzt. Dies bezeugen seine zahlreichen Klavier-Transkriptionen, mit denen er vor allem während seiner intensiven Reisezeit als Pianist an den so früh verstorbenen Komponisten erinnerte. Liszt komponierte insgesamt über 50 Opernparaphrasen, die beim Publikum aufgrund des großen Wiedererkennungseffektes sehr beliebt waren. Als guter Freund, Kollege und erster Biograph von Chopin schrieb Liszt über ihn: „Er liebte Blumen über alles und verstand es Kraft seines natürlichen Geschmacksempfindens zwischen dem Zuviel und dem Zuwenig die richtige Linie des „comme il faut“ zu wahren“. Das grandiose Werk, die letzte Klaviersonate von Chopin, entstand im Dezember 1844 und zählt bis heute zu den schwierigsten Klavierwerken.

Konzerttermin: Sonntag, 30. September 2018 um 17:00 Uhr

Veranstaltungsort: Haus des Kurgastes, Kursaal, Bahnhofstr. 4a, 23714 Malente

Eintrittspreis: 20,00 Euro, Ermäßigt: 15,00 Euro, Jugendliche bis 18 Jahren frei

Reservierungen: telefonisch unter 0211 936 5090 oder per Email an info@weltklassik.de

Infos unter: www.weltklassik.de

© Bild: Sceneline Studio Hamburg

Sonntag, den 28.10.2018 um 17:00 Uhr in Malente

SOFJA GÜLBADAMOVA

„Weltklassik am Klavier – Poetische Tonbilder – und ein Lieblingswerk!“

>> Jetzt reservieren!

>> Details zum Abendprogramm