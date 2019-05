Weltpremiere der neuen Folge Die drei ??? und der grüne Kobold · Text und Fotos: TBF/Holger Kasnitz · Am Donnerstag 08. Mai 2019 gab es auf dem Kultur Gut Hasselburg bei Neustadt an der Ostsee, Ostholstein, Schleswig-Holstein, die Rekord Release Party der Folge 199, „Die drei ??? und der grüne Kobold“. Erscheinungsdatum: 17. Mai 2019.Es kamen 840 Personen – mehr dürfen aus Sicherheitsgründen nicht in die Scheune. Anfragen nach Karten gab es aber noch viele, denn Die drei ??? sind sehr beliebt.

Die Kulturscheune war prall gefüllt.

Jung und Alt lauschte den Stimmen der Sprecher und Erzähler des neuen Hörspiels. In der größten Reetdach-Scheune mit Fußbodenheizung tummelten sich die Kinder voller Spannung. Gleich wird es etwas gruselig. Es waren für die Lütten genug Decken und Sitzkissen rund um die Bühne verteilt, da konnten sie es sich auf dem Fußboden bequem machen. Die Geräusche der umkippenden Glas Getränkeflaschen gehören einfach mit dazu. Da stört sich kein Besucher mehr dran, es gibt höchstens ein Gelächter.

Die älteren der „Die drei ???- Fans“, werden Kassettenkinder genannt. Damals gab es noch keine CD’s. Jetzt aber auch wieder auf Vinyl erhältlich. Sony-Music macht‘s möglich.

Es war eine gelungene Präsentation des Hörspiel-Krimis und es gab tosenden Beifall.

Nach einer Pause wurde von Oliver Rohrbeck – dem Sprecher von Detektiv Justus Jonas noch ein Mini-Krimi aufgenommen. Es konnten sich Personen aus dem Publikum melden und dann auf der Bühne selbst als Sprecher fungieren. Das hatten die Frauen und Männer sehr

gut gemacht. Diese Aufnahmen werden für die Lauscherlounge zusammengeschnitten und zu einem besonderen Hörspiel verarbeitet. Dieses wird dann gesondert präsentiert.

Bei einer Verlosung konnte man noch tolle Preise gewinnen. Bücher, CD’s und Kaffeebecher.

NDR 1 Welle Nord aus Kiel hatte eine Live-Schalte. Man konnte auf der Fahrt nach Hasselburg schon die ersten Interviews im Autoradio hören.

NDR Fernsehen Hamburg machte TV-Aufzeichnungen für Donnerstag den 16. Mai 2019

Um 18.45 Uhr in der Sendung DAS gibt es einen Bericht “40 Jahre – Die drei ???“.

Ich hatte als Gag ein Foto von einem Kobold Staubsauger der Fa. Vorwerk dabei und hatte die Produzentin und Märchenkönigin Heikedine Körting – (Studio Körting – Hamburg) damit fotografiert. Ebenso Oliver Rohrbeck – Sprecher: Detektiv Justus Jonas.

Der Kameramann vom NDR Fernsehen hat mein Bild gefilmt. Es könnte in der TV-Sendung gezeigt werden, wenn der Bericht nicht gekürzt wird.

Für die jüngeren Leser – Vinyl – Schallplatte, davor Schellack.

Der Staubsauger – Kobold hat nichts mit dem Hörspiel zutun.

Ich wartete auf die Veröffentlichungs-Genehmigung der Fa. Vorwerk um die Fotos mit dem Staubsauger zu nutzen, ist ja eine gute Werbung. Die Zusage habe ich jetzt von der PR- Managerin bekommen.