Text und Foto: TBF/Holger Kasnitz · Wer weiß denn sowas ? XXL · Das unvorstellbare Wissensquiz mit Kai Pflaume · Am Samstagabend ist es wieder soweit. Das Erste, Samstag, 24.02.2018, 20:15 Uhr. In der extralangen Primetime-Ausgabe von „Wer weiß denn sowas“ geht es diesmal heiß her. Und das liegt nicht nur an den prominenten Gästen wie den SchauspielerElyas M’Barek,

Jürgen Vogel,

Axel Prahl,

Jan Josef Liefers,

Anna Loos

und

Schlagerstar Vanessa Mai,

sondern auch an den spektakulären Experimenten live im Studio.

So verwandelt Moderator Kai Pflaume das Studio in ein Chemielabor und stellt aus zwei Alltagsgegenständen einen funktionierenden Schweißbrenner her. Doch was benötigt er dazu?

Viel Spaß beim schauen und raten.