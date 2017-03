Wie funktioniert die Ausbildung in Teilzeit? – Eine qualifizierte Berufsausbildung ist eine wichtige Voraussetzung für den Start ins Berufsleben und die Sicherung des Lebensunterhaltes. Doch nicht immer kann eine Ausbildung in Vollzeit erfolgen, weil ein eigenes Kind oder pflegebedürftige Angehörige zu betreuen sind. Hier bietet eine Teilzeitausbildung die Möglichkeit, Familienarbeit und Ausbildung miteinander zu vereinbaren.

Am 29. März 2017 von 09.00 bis 12.00 Uhr informieren Melanie Thumann und Claudia Schmutzer, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, in Kooperation mit Frau & Beruf sowie dem Fortbildungszentrum der Handwerkskammer Lübeck über die Voraussetzungen einer Teilzeitausbildung. Im Anschluss an den Vortrag wird eine freie Sprechstunde für Einzelgespräche angeboten.

Bei der Veranstaltung kommt auch eine junge Mutter zu Wort. Carolin Thal wurde während ihrer Ausbildung zur Zahnmedizinischen Fachangestellten schwanger und hat nach dem Erziehungsurlaub die Ausbildung bei ihrem Arbeitgeber wieder aufgenommen – allerdings in Teilzeit. „Die Doppelbelastung war schon nicht einfach, aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Mit einem Abschluss in der Tasche habe ich einfach viel bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt“, berichtet die junge Frau. Sie will anderen jungen Eltern, die noch keinen Berufsabschluss haben, mit ihrer Geschichte Mut machen, den Traum von einer Berufsausbildung trotz Kind nicht aufzugeben.

Die Informationsveranstaltung findet im Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit Lübeck, Hans-Böckler-Str. 1, 23560 Lübeck statt. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um eine Anmeldung im BiZ unter der Telefonnummer 0451 588-397 oder per E-Mail unter luebeck.biz@arbeitsagentur.de gebeten.

Diese und weitere Veranstaltungen gibt es in der Veranstaltungsdatenbank unter www.arbeitsagentur.de/veranstaltungen.