Workshop für Kinder: „Auf wogenden Wellen“ in der Ausstellung Ringelnatz. Kunst und Komik – Das Meer steht im Mittelpunkt eines Workshops für Kinder, der am kommenden Sonnabend, 16. September, im Günter Grass-Haus in Lübeck stattfindet. Er gehört zum Rahmenprogramm der kürzlich eröffneten Ringelnatz-Ausstellung und richtet sich an Kinder ab 7 Jahren.

Die Teilnehmer lauschen den Wellen in Ringelnatz‘ Gedichten und machen sich auf die Suche nach dem kühlen Nass in seinen Bildern. Anschließend können sie selbst gestalterisch aktiv zu werden. Der Workshop beginnt um 14.30 Uhr und dauert zwei Stunden. Die Teilnahme kostet 9 Euro. Das Museum bittet um Anmeldung unter Telefon 0451 – 1224230.

Das Günter Grass-Haus in Lübeck spürt mit der Ausstellung Ringelnatz. Kunst und Komik der komplexen Persönlichkeit des Künstlers nach und zeigt neben rund 30 Originalgemälden, Zeichnungen und Aquarellen auch Auszüge aus seine Gedichten und Prosawerken sowie persönliche Briefe und Manuskripte.

Die Schau ist bis zum 1. April 2018 zu sehen.