Workshop für Menschen aller Glaubensrichtungen: Skylight – Himmelslicht Himmelslicht im Museum: Fenster sind die Verbindung zwischen innen und außen, zwischen dem Eigenen und dem Anderen, sie schützen und öffnen zugleich. Lübeck hat prächtige Kirchenfenster, die in Verbindung mit Licht zu leuchtenden Kostbarkeiten werden.

Das St. Annen-Museum im Museumsquartier lädt am zweiten Adventssonntag, 4. Dezember, zu einem ungewöhnlichen Workshop ein: Menschen aller Nationalitäten und Glaubensrichtungen können gemeinsam ein leuchtend buntes Fenster gestalten, das in der Vorweihnachtszeit zum Symbol für ein friedliches Miteinander werden soll. Das Museum wünscht sich, dass einheimische Familien ebenso mitmachen wie Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die Neubürger in Lübeck sind. Bastelmaterial wird zur Verfügung gestellt, es gibt Übersetzer für Englisch, Dari und Farsi. Der Workshop „Himmelslicht“ beginnt um 13 Uhr und dauert etwa drei Stunden. Die Teilnahme ist für Kinder kostenlos, Erwachsene zahlen 3,50 Euro.