Workshop mit Kinderbetreuung: Von der Idee zum Projekt ! – Projektmanagement auf kommunaler Ebene – Das Frauenbüro der Hansestadt Lübeck lädt interessierte Frauen am Samstag, 13. Mai 2017, von 10–17 Uhr zum Workshop „Von der Idee zum Projekt – Projektmanagement auf kommunaler Ebene“ in das Frauennetzwerk zur Arbeitssituation, Fleischhauerstr. 37, Lübeck, ein.

Frauen, die Ideen für Veränderungen in der Hansestadt Lübeck haben (z.B. einen neuen Spielplatz, ein Denkmal für eine verdiente Bürgerin), überlegen in diesem Workshop, wen sie in die Planung und Durchführung ihres Vorhabens mit einbinden wollen, wie lange der ganze Prozess ungefähr dauern wird, was dem Vorhaben nützt oder schadet, wie es mit der Finanzierung aussieht und wie Gleichgesinnte gefunden und Skeptiker*innen überzeugt werden können.

In dem Workshop lernen die Teilnehmerinnen „Werkzeuge“ und Methoden kennen, die bei der Umsetzung einer Projektidee hilfreich sind. Referentin ist Dr. Annette Vollmer vom Büro für politische Prozesse und Partizipation Hamburg.

Anmeldungen (auch für eine benötigte Kinderbetreuung) bis zum 5. Mai 2017 an frauenbuero@luebeck.de oder Tel.: 122-1615. Kostenbeitrag: 15,-€ incl. Mittagsimbiss. Maximale Teilnehmer*innenzahl: 15, es empfiehlt sich eine frühzeitige Anmeldung.