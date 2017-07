Workshop Sing, Swing and Pray

15. Juli 2017, 11:00 ·Parade 4, Lübeck, Germany (map) · German Folk and Gospel Choir (Facebook) · Wir laden ein zu einem sommerlichen Kurzworkshop in die Propsteikirche Herz Jesu in Lübeck. Die Gesamtleitung des Workshops hat Volker Thomsen, Leitung Gospel und Technik: Eggo Fuhrmann.Wir beginnen um 11 Uhr. Die Proben enden um 16 Uhr. Wir beschließen den Tag um 18.15 Uhr mit einer Abendmusik in der Kirche. Kosten inkl. Getränke, Gebäck, Tee und Kaffee € 20,-/10,-. Für die Kaffeepause bringt bitte jeder eine Kleinigkeit mit (wir teilen). Mittagspause: Selbstversorger.

Anmeldungen ab sofort unter amarrek@web.de oder Tel. 0172-6422986. Schaut gern schon einmal auf unsere Homepage www.chor-crowding.com. Wir feiern den Sommer! Sing, Swing and Pray. Eintritt ins Konzert frei. Wir sammeln für einen guten Zweck. Veranstalter: Chor Crowding e.V., Bargteheide.