»Zur Zeit von Winston Churchill«. Lesung mit Texten von Winston Churchill, Heinrich und Thomas Mann – Zum ersten Mal werden in Deutschland die Schriften und Bilder des

Literaturnobelpreisträgers und leidenschaftlichen Malers Winston Churchill präsentiert.

Heinrich und Thomas Mann schätzten den britischen Staatsmann. Die Thalia-Schauspieler Barbara Nüsse und André Szymanski lesen am Donnerstag, 12.1.2017 um 19:30 Uhr im Günter Grass-Haus aus Schriften und Reden von Winston Churchill und der Brüder Mann.

Museumsleiter Jörg-Philipp Thomsa kommentiert die Texte und zeigt ihre Relevanz und

Aktualität.

In Kooperation mit dem Buddenbrookhaus.

12 / 9 EUR

Reservierung unter Tel. 0451 122 4230 oder per E-Mail an shop@grass-haus.de